OPSPORINGSBERICHT: parket op zoek naar 72-jarige Jacqueline Van Damme uit Aalst

In Moorsel, een deelgemeente van Aalst, heeft gisterenavond een zware brand gewoed in brasserie De Graankorrel. Het was rond sluitingstijd dat de brand werd opgemerkt door de uitbaters. Er vielen gelukkig geen gewonden, maar de materiële schade is enorm. De uitbaters hebben dan ook een steunactie opgestart. Wanneer ze hun zaak terug kunnen openen, is nog niet duidelijk.