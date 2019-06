De buurt van het melkverwerkend bedrijf Milcobel aan de Fabriekstraat in Kallo is gisteren in de late namiddag opgeschrikt door een luide explosie. Die was het gevolg van een veiligheidsklep die open was gegaan. Door de enorme kracht van de stoom op overdruk werd een gat in het dak van het technische gebouw geslagen. De brokstukken vlogen meters in het rond. Omdat het dak uit asbesthoudende platen bestaat moest de brandweer voorzichtig te werk gaan. Er werd een gespecialiseerde firma opgetrommeld om het asbest te verwijderen. Bij het incident vielen er geen gewonden. De materiële schade is wel groot.