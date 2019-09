Oppositiepartijen in Aalst openen zelf fiets- en voetgangerstunnel

De Vlaamse Waterweg start eind deze week een nieuwe fase van de onderhoudswerken aan de Temsebrug op de N16. Vanaf zaterdag is er één week lang tijdelijk geen verkeer mogelijk op de brug. Alle verkeer moet via de nieuwe Scheldebrug rijden. Er is dan één rijstrook per rijrichting beschikbaar. Er zal ook een snelheidsbeperking gelden van 50 kilometer per uur. Vanaf 30 september kan het verkeer dan opnieuw over de beide bruggen, maar tot 21 november zal dat in de richting van Sint-Niklaas moeten gebeuren over twee versmalde rijstroken aan 30 kilometer per uur. Ook de strikte hoogtebeperking van 4 meter blijft van kracht.