Oppositiepartij Vooruit wil nieuw parkeerbeleid rond station van Zottegem: "Delen van blauwe zone moeten opgeheven worden"

In Zottegem stelt oppositiepartij Vooruit vanavond, op de gemeenteraad, een parkeerplan voor. De partij vindt dat de bestaande parkeerplaatsen aan en rond het station optimaler benut kunnen worden. Dat kan op twee manieren, zegt Vooruit: zorg ervoor dat parkeren op bepaalde stroken langs het station langer kan, en zit samen met de NMBS om de stationsparkings gratis te maken. De stad heeft het geld daarvoor, volgens Vooruit. Want Zottegem ontvangt jaarlijks 825.000 euro van Vlaanderen in het kader van de 'Centrumfunctie mobiliteit'.