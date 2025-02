Oppositiepartij Vooruit pleit voor afschaffen onderhoudsplicht in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht: "Tonen dat we solidaire gemeente zijn"

Wat moet er gebeuren met de onderhoudsplicht in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht? Als het van de meerderheid afhangt, zal die blijven bestaan in de nieuwe fusiegemeente. De onderhoudsplicht houdt in dat de kinderen moeten opdraaien voor de rusthuisfactuur die hun ouders niet meer kunnen betalen. Op dit moment is die regel van toepassing in Beveren en Zwijndrecht, maar niet in Kruibeke. Oppositiepartij Vooruit pleit er dan ook voor om de onderhoudsplicht af te schaffen in de fusiegemeente, omdat ze het een asociale maatregel vinden.