Het project voor een nieuwe bibliotheek in Sint-Niklaas is stopgezet. De drie kandidaten die het project wilden realiseren, zijn afgehaakt. Dat komt omdat het project niet haalbaar is met het beschikbare budget. Eerder had het stadsbestuur de plannen voor het Hendrik Heymanplein al in twee fasen gepakt, om kosten te besparen. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws.