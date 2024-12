Het zal u niet verwonderen dat het gisteravond een woelige gemeenteraad is geworden in Ninove. De oppositie had weinig goeds te zeggen over de nieuwe bestuursploeg, en natuurlijk ook niet over de nieuwe burgemeester. Maar die kritiek doet Forza weinig. Over zes jaar mag de kiezer zeggen of de partij goed beleid heeft gevoerd, of niet.