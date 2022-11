Oppositie Haaltert roept extra gemeenteraad samen om te beslissen over lot van burgemeester

De oppositiepartijen in Haaltert roepen een extra gemeenteraad samen. Tijdens die gemeenteraad willen ze een vertrouwensstemming houden over de burgemeester, en beslissen of ze nog kan aanblijven. Burgemeester Veerle Baeyens ligt al een tijdje onder vuur na mogelijk machtsmisbruik. Zo zou ze een brief gestuurd hebben naar de korpschef om een politieman te laten overplaatsen. Die agent had verschillende partijleden van de burgemeester op de bon geslingerd tijdens een etentje. De oppositie heeft de brief nu in handen en volgens hen staan er voldoende bezwarende zaken in.