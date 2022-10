Oppositie Haaltert legt burgemeester Baeyens het vuur aan de schenen over het vermeende machtsmisbruik

In Temse is de politie vanochtend binnengevallen in een gebouw in de Philemon Haumanstraat, in het centrum van de gemeente. Achter de toegangspoort die opengebroken werd, trof de politie een grote, professioneel ingerichte cannabisplantage aan. Er stonden maar liefst 1.500 planten die bijna oogstrijp waren. Er zijn twee mensen aangehouden die morgen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het is niet de eerste keer dat er in deze voormalige garage een cannabisplantage ontmanteld wordt. Dat gebeurde ook al in augustus twee jaar geleden. Toen werden er zo'n 2.000 planten buitengehaald. Het is ook al de vierde plantage die in de voorbije week in het Waasland is blootgelegd.