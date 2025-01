Oppositie Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht voelt zich na eerste gemeenteraad al buitenspel gezet

In Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht moeten gemeentelijke investeringen tot 500.000 euro niet goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Dat is beslist op de eerste inhoudelijke gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente. Het college van burgemeester en schepenen mag dan zelfstandig beslissen over investeringen tot 500.000 euro, zonder daar eerst de gemeenteraad over te moeten consulteren. Die drempel wordt vastgelegd zodat niet elke investering moet wachten tot de gemeenteraad zijn fiat geeft. Maar tot 500.000 euro is wel heel veel, vinden de oppositiepartijen, die zich 2 weken na de fusie al meteen buitenspel gezet voelen. Voor de fusie lag de drempel in de betreffende gemeenten op 143.000. De nieuwe drempel zal over een half jaar wel geëvalueerd worden.