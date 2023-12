Opnieuw zoekactie in de Dender naar vermiste Jacqueline na concrete aanwijzingen

In de Dender ter hoogte van de Pierre Corneliskaai in Aalst is er opnieuw een zoekactie aan de gang naar de 72-jarige Jacqueline Van Damme, die al meer dan twee weken vermist is. Eerder deze week, woensdag, deed de politie en de Civiele Bescherming al een zoekactie naar de vermiste vrouw, maar die leverde niks op. Ondertussen zijn er concrete aanwijzingen dat Jacqueline in het water van de Dender ligt. Wij volgen het verder voor u op. Vanavond meer hierover in het TV Oost Nieuws of via www.tvoost.be.