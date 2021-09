Bij Okapi Aalst is er een wissel aan de top. Erwin Callebaut is niet langer manager. Callebaut, die pas enkele maanden bij de club zit, wordt vervangen door Bart De Moor. Die overgangsfase was zo voorzien, zegt de club. Het is niet zo dat het rommelt in de bestuurskamer. Integendeel, zegt Okapi. Deze week zou er nog een nieuwe speler naar Aalst komen.