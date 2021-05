Opnieuw vrachtwagens op elkaar in Beverentunnel

In Kruibeke krijgen de bruggen van de Kruibekesteenweg en Veldstraat over de E17 krijgen in 2022 of 2023 een grote opknapbeurt. In het investeringsprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer is voor de sanering van de bruggen meer dan één miljoen euro uitgetrokken. De werken zullen in samenspraak met de gemeenten Beveren en Kruibeke worden uitgevoerd. De bruggen zullen dan afgesloten worden voor het verkeer. De asfaltlaag moet eraf gehaald worden om het brugdek en de waterdichting te herstellen. En ook de voegen zullen worden vervangen. Verder zal men de betonschade aan de bruggen herstellen en een beschermende coating aanbrengen.