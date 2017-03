Economie Opnieuw verwerpt meerderheid personeel Volvo Trucks ontwerpakkoord

Bij Volvo Trucks in Oostakker zetten heeft bijna 69 procent van het personeel opnieuw een ontwerpakkoord verworpen. Vakbonden en directie moeten nu de besprekingen verderzetten om uit het sociaal conflict te geraken. De staking gaat daarmee vrijdag haar vierde dag in. Het voorstel dat donderdag op tafel ligt, voorzag in een extra premie bovenop de beloftes die eerder al werden gemaakt, maar het is niet zeker dat het personeel hiermee akkoord zal gaan. Elke stakingsdag leidt intussen tot een productie-verlies van 186 vrachtwagens. In de fabriek werken 3.000 mensen en nog eens 1.000 anderen zijn actief in een logistieke afdeling.