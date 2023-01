Opnieuw vergunning geweigerd voor cultureel ontmoetingshuis in Denderleeuw

In Denderleeuw krijgt de vzw SafaDender voor de tweede keer op rij geen omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuw islamitisch ontmoetingshuis in de gemeente. Dat nieuwe culturele centrum zou worden gebouwd op de plaats van een oude spinnerij, in de buurt van het station van Denderleeuw. In 2019 had de vereniging een eerste aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Die werd geweigerd door de gemeente, en vervolgens ook door de provincie. Toen waren er nog heel veel onduidelijkheden rond mobiliteit. En ook bij deze tweede aanvraag is de mobiliteitsstudie nog te weinig uitgewerkt. Daarnaast zou ook de omvang van de activiteiten te groot zijn voor een gemeente als Denderleeuw. Bovendien verzamelde het lokale Vlaams Belang bijna 1.400 bezwaarschriften. Het bestuur wil met de vereniging SafaDender blijven praten om een oplossing te zoeken. De vzw zegt die gesprekken nu af te wachten vooraleer nieuwe stappen te ondernemen.