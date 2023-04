Opnieuw vandalisme in Vrasenestraat in Beveren, buurt vraagt extra controles

Het is weer de tijd van de boshyacinten. Wie die paarse bloemen graag ziet, hoeft niet per sé naar het befaamde Hallerbos te gaan. Ook in onze streek zijn ze te bewonderen. In het Neigembos in Ninove bijvoorbeeld. Ook daar staan de boshyacinten weer volop in bloei. En dat zorgt voor prachtige paarse bloementapijten. We zeggen er wel graag bij dat u best niet tussen de bloemen loopt, anders riskeert u een GAS-boete. Wees dus voorzichtig, want de boshyacint is fragiel. En wacht niet te lang voor een bezoekje. Want tegen eind deze maand zijn de bloemen weer uitgebloeid. De wandelaars die deze namiddag naar het Neigembos kwamen, genoten alvast met volle teugen.