Opnieuw vandalisme en deze keer ook brandstichting in Molenwijk in Waasmunster

In Waasmunster zijn brandweer en politie gisteravond laat moeten uitrukken voor brandstichting in de Molenwijk. Het is niet de eerste keer dat er daar vandalen aan het werk zijn. Hetzelfde appartement, aan de Maria Stoop-Moensstraat, werd nog geen jaar geleden ook al eens geviseerd. Ook toen werd er een raam ingegooid. Dit keer was er brand gesticht aan de voordeur. Er werd ook opnieuw een groot raam ingegooid en de daders lieten met zwarte verf een tekst achter op de garagepoort. De bewoners waren op dat moment thuis, maar bleven ongedeerd. De schade is wel aanzienlijk. Politie en parket zijn een onderzoek gestart.