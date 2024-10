Opnieuw vandalisme en deze keer ook brandstichting in Molenwijk in Waasmunster

Brandweer en politie repten zich dinsdagavond rond kwart voor elf in allerijl naar de Molenwijk in Waasmunster, meer bepaald naar een blok met sociale appartementen aan de Maria Stoop-Moensstraat. Daar hadden onbekenden brand gesticht aan de voordeur van een appartement. Er werd ook een groot raam ingegooid en de daders lieten met een spuitbus een tekst achter op de garagepoort van het appartement. De bewoners, die op het moment van het gebeuren thuis waren, bleven ongedeerd, maar de schade was aanzienlijk. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur zich kon verspreiden. Er hing wel wat rook in het geviseerde appartement dat verlucht werd. Vermoedelijk werd er door de daders een hoeveelheid papier tegen het houten afslagwerk van de gevel geplaatst en vervolgens in brand gestoken. Wie de daders zijn wordt door de politie volop onderzocht. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een groepje jongeren dat het in het verleden al vaker bont maakte in de wijk. Hetzelfde appartement werd nog geen jaar geleden ook al geviseerd. Ook toen werd er een raam ingegooid.