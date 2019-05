Opnieuw treinverkeer tussen Sint-Niklaas en Lokeren

De ochtendspits op de E17 tussen Sint-Niklaas en Gent is moeizaam verlopen. Rond 6 uur was er een ongeval met een vrachtwagen en een auto, ter hoogte van het parkeerterrein in Kalken. Onmiddellijk daarna reed daar ook nog eens een bestelwagen achteraan in op een vrachtwagen. Er vielen geen gewonden maar door het ongeval kon het verkeer een tijdlang maar over één van de drie rijstroken passeren. Dat zorgde al snel voor een ellenlange file, die een uur later al tot in Waasmunster reikte. In de staart van die file gebeurde net voorbij de oprit in Waasmunster een tweede ongeval. Daar reed een auto in op een bestelwagen die daardoor een andere wagen aanreed. Er viel een gewonde en ook hier was er lange tijd maar één rijstrook beschikbaar. Ondertussen was de rijbaan in Kalken wel vrijgemaakt, maar verderop in Beervelde gebeurde rond 8 uur nog een derde ongeval, waardoor de hele ochtendspits op de E17 richting Gent en op heel wat gewestwegen zwaar verstoord was.