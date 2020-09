Nieuws Opnieuw stropers in de polders van Kruibeke en Rupelmonde

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Er zijn opnieuw stropers aan het werk in de polders van Kruibeke. Ruim een maand geleden hadden de boswachters er al eens een doodgeschoten ree aangetroffen in het natuurgebied en de voorbije dagen was dat opnieuw het geval. Gevoelige kijkers moeten we waarschuwen voor de beelden van het dode diertje. De betrokken instanties zijn nu aan het bekijken wat ze kunnen doen om de dieren beter te beschermen.