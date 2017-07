Nog in Aalst was het busnet voor de vierde dag op rij verstoord. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de vierdaagse staking van de chauffeurs. De drie vakbonden hebben beslist om gespreid over verschillende dagen het werk neer te leggen. Ze doen dat uit onvrede met een nieuwe arbeidsovereenkomst. In onze streek was de hinder het grootst in Aalst. Maar 1 op de 3 bussen reed uit. Ook in Sint-Niklaas was de staking goed voelbaar. In de Vlaamse Ardennen bleef de hinder dan weer beperkt. Morgen is de staking voorbij, en zou alles weer normaal moeten verlopen. Er is trouwens nog altijd geen akkoord. De Lijn en de vakbonden praten verder met de steun van een sociaal bemiddelaar.