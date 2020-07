Opnieuw sluikstort in Overmere, daders zijn meestal van de gemeente zelf

Onbekenden hebben de voorbije nachten op verschillende plaatsen in Overmere, bij Berlare, afval gestort. Vanmorgen is zelfs een sluikstort ontdekt dat op een straat, in het midden van het wegdek, was achtergelaten. Het afval versperde de weg en hinderde zo het verkeer. De gemeente grijpt onmiddellijk in. De politie zal vaker patrouilleren en er worden camera's geplaatst. Het afgelopen jaar kon de gemeente dankzij die mobiele camera's al enkele sluikstorters betrappen die hun afval aan glascontainers kwamen dumpen. De daders waren meestal inwoners van de gemeente zelf.