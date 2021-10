Opnieuw scholen in Buggenhout en Temse dicht door quarantaine

De huidige quarantaineregels bij een coronabesmetting blijven er intussen nog wel voor zorgen dat scholen moeten sluiten. Vandaag was dat onder meer het geval voor de secundaire school Richtpunt in Buggenhout en voor de kleuterschool Hollebeek in Temse. In Buggenhout worden daardoor ook de rapportuitreikingen en oudercontacten uitgesteld tot na de herfstvakantie. In Temse start voor de 208 leerlingen verspreid over tien klassen de herfstvakantie twee dagen vroeger. Na een coronabesmetting bij 1 leerkracht, moeten nu ook het hele lerarenkorps en 3 kleuterklassen in quarantaine. Alle leerkrachten worden getest. De kleuters van de 3 betrokken klassen krijgen een code om zich te laten testen, maar zijn dit niet verplicht.