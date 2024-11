In Aalst is burgemeester Christoph D'Haese (N-A) de overlast op Rechteroever meer dan beu. Daarom voert hij er vanaf morgen opnieuw een samenscholingsverbod in. Ook komen er ook systematische identiteitscontroles, zoals in de stationsbuurt al het geval is, en komt er verhoogd politietoezicht. En de burgemeester wil ook dertien personen een plaatsverbod geven. Want de rotte appels moeten eruit, zegt hij.