Opnieuw ramen stuk geschoten in Haaltert

Zes nieuwe projecten voor drijvende zonnepanelen krijgen investeringssteun van het Vlaams ministerie voor energie. Eén ervan is een project van ADPO in de Waaslandhaven. Daar moeten testen uitwijzen of ook een havendok geschikt is om zonnepanelen op te laten drijvende zonnepanelen. ADPO is gekend voor zijn investeringen in duurzame energie. Zo heeft het bedrijf op z'n site in Kallo momenteel al meer dan 4000 zonnepanelen en ook zonnespiegels.