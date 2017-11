Nieuws Opnieuw opvallende stijging van aantal inbraken in woningen

De voorbije dagen is het aantal inbraken in onze regio opnieuw fors gestegen. En dat is geen toeval. Want traditioneel is het moment dat we de klok terugdraaien voor het winteruur ook de start van een nieuwe inbrakenplaag. Want hoe vroeger het donker is, hoe meer tijd inbrekers hebben om hun slag te slaan.