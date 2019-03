Opnieuw net niet voor Greg Van Avermaet in E3 Harelbeke

Het is opnieuw net niet geworden voor Greg Van Avermaet. In de E3 Harelbeke werd de Grembergenaar derde. Van Avermaet zat nochtans in de kopgroep, samen met Stybar, Van Aert, Jungels en de Italiaan Bettiol. Dat vijftal gaat samen naar de finish in Harelbeke. Maar het is Zdenek Stybar die voor de zoveelste overwinning voor Quick-Step dit seizoen zorgt. Van Aert wordt tweede, Van Avermaet derde. Oliver Naesen wordt in een tweede groepje achtste. Onze beide streekgenoten zijn dus goed in vorm.