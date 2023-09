In de Kruisveldstraat in Aalst heeft zich gisteravond een familiedrama voorgedaan. Daarbij is een vijftiger om het leven gekomen. Zijn 44-jarige vrouw is zwaargewond naar het OLV-Ziekenhuis gebracht. De kinderen van het gezin konden gisteravond geen contact maken met hun ouders, en ze konden het ouderlijke huis ook niet meer binnen. Daarom hebben ze de politie gebeld. Bij aankomst trof de politie in de slaapkamer het levenloze lichaam aan van een man. In de woning was ook nog een vrouw aanwezig. De vrouw van 44 jaar werd, na reanimatie door de hulpdiensten, overgebracht naar het ziekenhuis. Zij verkeerde in levensgevaar. De man was overleden. Het betreft de 51-jarige echtgenoot van de vrouw. Het parket werd ingelicht en vorderde onmiddellijk een wetsarts en de onderzoeksrechter. Parket, onderzoeksrechter, wetsarts en het labo van de federale politie stapten af ter plaatse. Volgens de eerste vaststellingen werd de man op gewelddadige wijze om het leven gebracht. De vrouw werd in opdracht van het parket gearresteerd. Zij bevindt zich momenteel op de dienst intensieve zorgen. Het parket opende een onderzoek lastens de vrouw en vorderde de onderzoeksrechter op verdenking van moord. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws.