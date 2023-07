Opnieuw naar dertig graden en meer, gemeente Temse zoekt verkoeling met raamfolie

De federale en lokale politie houden de kerncentrale van Doel extra in het oog. Want uitbater Engie vreest dat de centrale de komende dagen het mikpunt zal worden van actievoerders. Milieugroepering Code Rood bezet sinds gisteravond al een site van de energiereus in Flémalle, in de provincie Luik. De activisten willen zo verhinderen dat Engie daar een gascentrale zal bouwen. Het Franse bedrijf vermoedt dat actievoerders ook in Doel zullen neerstrijken, omdat het vorige week met de regering nog een deal sloot over het verder openhouden van de kerncentrales.