Opnieuw minder dan 200 coronapatiënten in de regionale ziekenhuizen, twee intensieve afdelingen coronavrij

De coronaparameters blijven, op de overlijdens na, intussen wel de goede richting uitgaan. Het aantal nieuwe besmettingen is in ons land op een week tijd met de helft gedaald. Ook het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen blijft dalen. Op de afdelingen intensieve zorg liggen nog 363 patiënten. Dat is een daling met 16 procent tegenover een week geleden. Ook in de ziekenhuizen in onze regio zakken de cijfers, met in totaal 17 coronapatiënten op intensieve zorg. Dat zijn er 2 minder dan gisteren en 6 minder dan een week geleden. Zowel in de Aalsterse ziekenhuizen als op de Vitaz campus in Sint-Niklaas en Lokeren was er de voorbije 24 uur ook wel een overlijden te betreuren. In totaal zijn er nu in onze ziekenhuizen 213 patiënten met COVID opgenomen, dat zijn er 4 minder dan gisteren en 38 minder dan een week geleden. De grootste verschuivingen vinden plaats in Aalst en in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde, met in Aalst 5 patiënten minder dan gisteren en in Dendermonde 6 patiënten meer.