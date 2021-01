Basisschool De Brug in Aalst moet dan toch de deuren sluiten, al zeker tot volgende week dinsdag. In totaal hebben 9 leerlingen positief getest op corona. Ook 18 van de 30 leerkrachten zitten in quarantaine. Daardoor is het onmogelijk om les te geven. Het is trouwens nog altijd niet duidelijk of de leerlingen besmet zijn met de Britse variant of niet.