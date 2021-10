Opnieuw meer transmigranten op snelwegparking in Wetteren, controles worden opgevoerd

In de Gentdam in Lokeren is vrijdagavond een auto volledig uitgebrand na een ongeval. Op het kruispunt met de Braamstraat verleende een van de bestuurders geen voorrang, waardoor het tot een aanrijding kwam. Beide wagens belandden in de gracht, maar alle betrokkenen, onder wie een jonge vader en zijn kind, konden op eigen kracht de voertuigen verlaten. Pas enkele minuten later vatte één van de wagens plots vuur. Bij aankomst van de brandweer stond de wagen al volledig in lichterlaaie. Door het ongeval waren beide straten een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.