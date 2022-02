Opnieuw meer snelheidsovertredingen tijdens Verkeersveilige Dag

Nog tot middernacht houden bijna alle politiezones in onze provincie extra controles. En dat op meer dan 110 locaties in Oost-Vlaanderen. De politie controleert vooral op snelheid, maar checkt ook of uw boorddocumenten in orde zijn. Want door corona is er een opvallende toename van niet-gekeurde wagens en rijden zonder rijbewijs. De grote actie maakt deel uit van de 'Verkeersveilige Dag' van Oost-Vlaanderen. Die werd in het leven geroepen na de zware kettingbotsing op de E17 in Nazareth in 1996. Daarbij vielen toen tien doden.