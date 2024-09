Opnieuw meer parkeerplaatsen op de Oude Vest in Dendermonde, na onvrede bij lokale handelaars

In Dendermonde komen er dan toch weer extra parkeerplaatsen op de Oude Vest. Vorige week klaagden de lokale handelaars nog, over het gebrek aan parkeerplaatsen. Door de komst van een ondergrondse parking, waren er heel wat parkeerplaatsen verdwenen. De stad plaatste nadarhekkens om te voorkomen dat bezoekers zich toch nog parkeren. Maar na een evaluatie, komen er toch 10 shop & go plekken bij, op de Oude Vest. Net als 4 plaatsen voor mensen met een handicap.