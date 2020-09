Opnieuw massale vissterfte op de Dender, naar oorzaak blijft het nog gissen

Bij vleesverwerkend bedrijf Jademo in Zottegem is gisteravond een 45-jarige arbeider om het leven gekomen bij een tragisch arbeidsongeval. De man raakte rond 21u klem in een machine. De MUG van het Sint-Elisabethziekenhuis kwam meteen ter plaatse, maar de man kon niet meer gered worden. Het slachtoffer woonde zelf ook in Zottegem en werkte al 14 jaar bij de kuisploeg van het vleesverwerkend bedrijf. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval is in handen van het Arbeidsauditoraat in Gent.