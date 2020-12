Economie Opnieuw massaal protest in Doel tegen geplande kernuitstap

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Met een paar honderden waren ze, de mensen actief in de kerncentrale van Doel die vanochtend protesteerden tegen de geplande kernuitstap in 2025. Ze maken zich zorgen om de betaalbaarheid van onze energie, de bevoorradingszekerheid en ook het klimaat. Maar in eerste instantie draait het natuurlijk om hun eigen job. Als de kerncentrales in ons land de deuren sluiten, dreigen in totaal zo'n 7000 mensen hun job te verliezen.