Opnieuw lagereschoolkinderen lastiggevallen in kleedkamers van zwembad in Beveren

In zwembad LAGO De Meerminnen in Beveren zijn opnieuw minderjarigen lastiggevallen tijdens het schoolzwemmen. Dat bevestigt politiezone Scheldewaas. Deze ochtend waren er een zestal scholen aanwezig in het zwembad. Welke scholen er allemaal betrokken zijn, en om hoeveel leerlingen het precies gaat, dat is nog niet duidelijk. Er werd vanochtend van alles over en weer geroepen naar jonge meisjes en er zouden ook foto's genomen zijn tijdens het omkleden. Het is niet de eerste keer dat er dergelijke feiten plaatsvinden in LAGO De Meerminnen. De afdeling jeugdcriminaliteit van team recherche is dan ook een onderzoek gestart. Het gaat allemaal om minderjarige leerlingen. Het onderzoek moet duidelijkheid brengen over wat er precies is gebeurd en wie slachtoffer is geworden. Bevoegd schepen van Onderwijs Anke Heyrman laat weten dat ze vanuit het bestuur de eis gaat stellen om gescheiden kleedkamers te voorzien in het openbaar zwembad.