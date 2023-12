Opnieuw kerstfeest bij BiJeVa in Zottegem: "Kinderen warmte geven die ze thuis soms missen"

Olivier De Clerck, de uitbater van tearoom Criollo in Ninove, heeft een uitzonderlijk diploma behaald, namelijk dat van 'cake designer'. De patissier mocht daarvoor drie weken lang gaan leren van de besten in het vak, in Parijs. Enkele creaties die hij daar heeft gemaakt, zijn nu te bewonderen in z'n koffiehuis. Goedkoop zijn ze niet, de prijzen kunnen oplopen tot in de vier cijfers, maar de taarten zijn dan ook wel heel uitzonderlijk.