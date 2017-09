Nieuws Opnieuw is huurwoning in Geraardsbergen het 'vuilste huis van Vlaanderen'

Voor de tweede keer op enkele maanden tijd krijgt een huis in Geraardsbergen de bedenkelijke eer zich 'vuilste huis van Vlaanderen'te mogen noemen. U herinnert zich ongetwijfeld nog de beelden uit het huurhuis in de Reepstraat, eind juli. Nu blijkt ook een woning in de Pachter-straat door de huurders herschapen te zijn in een bijna onvoorstelbare puinhoop. De verhuurder en de stad zeggen machteloos te staan tegen dergelijk vernielers.