Even paniek deze ochtend in de Neerstraat in Waasmunster. Rond half tien deze ochtend was er een gaslek ter hoogte van wegenwerken in de Neerstraat. Daar werd een gasleiding geraakt bij graafwerken. Het gas spoot metershoog naar boven. In een straal van honderd meter werden 25 huizen ontruimd. Een veertigtal mensen werd geëvacueerd. Ze werden opgevangen in de gemeentelijke werkhuizen even verderop. De leiding werd afgesloten en het gat is intussen gedicht. Niemand raakte gewond bij het incident.