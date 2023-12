Opnieuw gezocht naar vermiste Jacqueline (72) in Aalst, maar opnieuw zonder resultaat: "We zijn er zeker van dat ze in de Dender ligt"

Politie en civiele bescherming hebben nog maar eens gezocht naar het lichaam van de vermiste Jacqueline Van Damme in Aalst. Twee dagen na de laatste zoekactie is de Dender opnieuw uitgekamd met duikers en een sonarboot. Want de politie beschikt nu over concrete aanwijzingen dat de vrouw in het water is beland. We blijven alles op alles zetten om haar te vinden, zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. Want de familie van de 72-jarige vrouw gaat nu al twee weken door een hel.