Opnieuw genieten in subtropisch zwembad van LAGO Beveren De Meerminnen

In Verrebroek bij Beveren is gisterenmiddag ingetogen afscheid genomen van de kleine Dean Verberckmoes. De jongen van 4 werd maandag, nu bijna twee weken geleden, dood teruggevonden in Zeeland, toen twee vrienden van z'n mama hadden beloofd enkele dagen op hem te zullen passen. De Sint-Laurentiuskerk in Verrebroek zat helemaal vol voor de afscheidsplechtigheid. En ook buiten aan de kerk stonden honderden mensen om de begrafenis te volgen op grote videoschermen. Onder hen ook een grote delegatie motards. Het werd een mooi en sereen afscheid. Omdat de moeder van Dean niet in staat was om zelf het woord te nemen, las de favoriete tante van Dean een brief voor van haar.