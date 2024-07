Opnieuw geen Tadej Pogacar op Natourcriterium in Aalst

Wielrenner Tadej Pogacar komt dan toch ook dit jaar niet naar het Natourcriterium in Aalst. De organisatie had daar op gehoopt, nadat de Sloveen vorig jaar op het laatste nippertje had afgehaakt, vanwege te vermoeid na de Ronde van Frankrijk. Maar ook deze keer geeft de wielrenner aan te willen rusten na de Tour. De organisatie in Aalst zegt wel een akkoord te hebben met de huidige groene trui uit de Tour, de Eritreër Biniam Girmay. Ook Jasper Philipsen, Oliver Naesen en Belgisch kampioen Arnaud De Lie zijn van de partij. Het natourcriterium vindt over een week plaats, op maandag 22 juli.