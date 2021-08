Opnieuw feesten op Flanders Open Rugby in Dendermonde

In kasteel Cortewalle in Beveren is op dit moment een wel heel bijzondere expositie bezig. Want de expo hangt vol met werken van asielzoekers vanuit het opvangcentrum in Beveren. Iedereen met een eigen achtergrond en een eigen verhaal. Maar ze hebben één ding al zeker gemeen: hun liefde voor de kunst. Het is voor de bewoners ook een enorme uitlaatklep.