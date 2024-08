Opnieuw een tent op de Markt en een extra dag voor Beveren Buiten, Beverse Feesten verwachten 35.000 mensen

In Beveren maken ze zich stilaan op voor de Beverse Feesten, die morgen beginnen: een mix van festiviteiten met veel muziek en straattheater. Er zijn twee feestlocaties: De Vlaamse artiesten waaronder Gunther Neefs en Mama's Jasje treden opnieuw op in een tent op de Markt. Artiesten zoals Regi, Snelle, Metejoor en Laura Tesoro staan geprogrammeerd op de affiche van Beveren Buiten op het Gravenplein. Beveren Buiten begint dit jaar een dag vroeger, want de feesten groeien jaar na jaar. Deze editie verwachten ze in Beveren zo'n 35.000 bezoekers.