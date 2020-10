Conner Rousseau, nationaal partijvoorzitter van sp.a, heeft vanmorgen een bezoek gebracht aan het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas. Met eigen ogen zag hij daar hoe het zorgpersoneel de klok rond werkt om de toevloed aan coronapatiënten de baas te kunnen. Rousseau was erg onder de indruk van de taferelen in het ziekenhuis, waar momenteel 101 coronapatiënten zijn opgenomen, van wie 14 op de afdeling intensieve zorgen. "We willen het zorgpersoneel niet in de steek laten, dus moeten we strenger zijn", zegt hij. Vanavond de volledige reportage, in het TV Oost Nieuws.