Nieuws Opnieuw cannabisplantage ontdekt in Hamme, dit keer 2.000 planten

Aan de Kaaldries in Hamme is gisterochtend een professionele cannabisplantage ontmanteld. In twee magazijntjes zijn er na doorgedreven speurwerk maar liefst 2.000 cannabisplanten ontdekt. De Federale gerechtelijke politie, het Labo en de Civiele Bescherming van Liedekerke waren tot na de middag bezig met het ontmantelen van deze vondst. De straat is er een tijdlang volledig voor afgezet. Er zouden nog geen verdachten zijn opgepakt.Het is al de vierde keer op enkele maanden tijd dat er in Hamme een drugsplantage wordt ontdekt. Zo is er ook op 24 januari in Hamme-Zogge nog een plantage van zo'n 750 planten opgedoekt. Het is nog niet duidelijk of de verschillende ontdekte plantages tot eenzelfde bende behoren.