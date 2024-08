Opnieuw brandstichting in Berlare, zetel in brand gestoken in woning

In Berlare is er afgelopen nacht opnieuw een brand aangestoken. En dat al voor de zevende keer in de gemeente, op enkele weken tijd. Deze keer niet in de geplaagde straat in deelgemeente Overmere, maar nu in Berlare zelf. In de Brugstraat is er een zetel in een huis in brand gestoken. Het parket gaat uit van kwaad opzet. Er wordt nu volop onderzocht of de branden een link hebben met elkaar. Burgemeester Katja Gabriëls benadrukt dat er geen enkele reden is tot paniek.