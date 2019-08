Opnieuw blauwalgen op de Dender: zwemmen, vissen en kajakken verboden

Dieven hebben zondagnacht in Beveren ingebroken in zwembad De Meerminnen. Ze sloegen een raam van het recreatiebad in, doorzochten de bureau's en kraakten de kluis. Volgens de directie bleef de buit beperkt. Een groot deel van de weekendopbrengsten van het drukke weekend was gelukkig al naar de bank overgebracht. De daders werden wel gefilmd. Ze bleken gemaskerd en ze wisten ook het alarmsysteem te omzeilen. Het is de eerste keer dat het subtropisch zwemcomplex te maken krijgt met inbrekers. De daders zijn nog voortvluchtig. Voor de bezoekers is er geen hinder.