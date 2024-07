Veel waterspelletjes op sportkamp door warme temperaturen: 'Maar de bruine zeep in mijn ogen is minder fijn'

Het Donkmeer in Berlare is opnieuw besmet met blauwalgen. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Daarom wordt alle lichamelijk contact met het water verboden. Blauwalg is een bacterie. Wie ermee in contact komt of binnenslikt kan ademhalingsmoeilijkheden krijgen en misselijk worden. Ook voor huisdieren is het gevaarlijk, hou ze uit de buurt van het water. De gemeente en de milieumaatschappij gaan elke dag testen om te kijken wanneer de blauwalg weer verdwenen is.